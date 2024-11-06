Российские военные на СВО обратились к Трампу с просьбой

Участвующий в СВО российский военный записал обращение к Дональду Трампу. Он поздравил политика с будущей победой в президентской гонке в США и попросил его дать один приказ главе Украины Владимиру Зеленскому, сообщает SHOT .

Боец посоветовал Трампу, чтобы он сказал Зеленскому «сегодня же сложить оружие» и признать победу России. В противном случае ВС РФ продолжат спецоперацию и достигнут всех заявленных целей, сказал армеец.

«Ну, а мы-то уж точно Make Russia Great Again!» — добавил военнослужащий.

Он также посоветовал Трампу не верить Зеленскому, поскольку тот «несколько лет много чего обещает, но так ничего и не достиг».