Российские военные на СВО обратились к Трампу с просьбой
Боец СВО записал видеообращение к Трампу со словами Make Russia Great Again
Фото - © РИА Новости
Участвующий в СВО российский военный записал обращение к Дональду Трампу. Он поздравил политика с будущей победой в президентской гонке в США и попросил его дать один приказ главе Украины Владимиру Зеленскому, сообщает SHOT.
Боец посоветовал Трампу, чтобы он сказал Зеленскому «сегодня же сложить оружие» и признать победу России. В противном случае ВС РФ продолжат спецоперацию и достигнут всех заявленных целей, сказал армеец.
«Ну, а мы-то уж точно Make Russia Great Again!» — добавил военнослужащий.
Он также посоветовал Трампу не верить Зеленскому, поскольку тот «несколько лет много чего обещает, но так ничего и не достиг».