сегодня в 15:09

Оперативно-тактическая авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией нанесли огневое поражение украинскому дивизиону американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Также бойцы ВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения, цех производства ударных беспилотников, а также живую силу и боевую технику противника в 133 районах.

Системы ПВО обнаружили и сбили 46 беспилотников и американских оперативно-тактических ракет ATACMS, 8 французских управляемых авиабомб Hammer, 43 реактивных снаряда HIMARS и Vampire и «Ольха».

С начала СВО бойцы ВС РФ ликвидировали 594 самолета, 270 вертолетов, 15981 танков и других боевых бронемашин, 1286 боевых машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, 23951 дронов.