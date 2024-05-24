Российские вертолеты ударили по замаскированной технике ВСУ под Харьковом

Вертолеты Ми-35 и Ка-52 российской армии ударили по военной технике противника, которую он замаскировал под Харьковом, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Атака производилась неуправляемыми ракетами по заданным координатам. После применения средств поражения был совершен противоракетный маневр и отстрелены тепловые ловушки, после чего летчики вернулись на аэродром.

«Взлетели с точки базирования тремя единицами авиационной техники. Первый в группе, Ми-35, отработал неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ. Во время маневра была замечена бронированная техника противника, экипаж Ка-52М принял решение уничтожить данную цель, после чего наблюдали взрывы боекомплекта техники», — рассказал командир Ми-35 Юрий.

Авиационный наводчик на передовой после атаки отчитался об успешном поражении целей. Весь полет прошел в штатном режиме.

Также отмечается, что российская авиация в зоне СВО не только поражает позиции и технику противника, но и сопровождает военные колонные, доставляет десант и грузы, поддерживает наземные подразделения с воздуха.