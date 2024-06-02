Российские силы взяли очередной «опорник» ВСУ при поддержке артиллерии

Российские штурмовики группировки войск «Север» смогли взять под контроль очередной опорный пункт ВСУ после удара по нему гаубицы М-46, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Выполнить задачу удалось без потерь благодаря артподдержке. Отмечается, что артиллерийские подразделения несут боевое дежурство круглосуточно.

«Работаем в основном по контрбатарейной (борьбе — ред), то есть идут засечки звука выходов со стороны противника либо БПЛА находят цель, и с корректировкой поражаем», — пояснил командир орудия М-46 с позывным Хока.

Он добавил, что контрбатарейная борьба позволяет сократить количество жертв со стороны ВС РФ и мирных граждан, которых обстреливают ВСУ.

«В ходе контрбатарейный борьбы самое важное — максимально быстро и точно поразить противника, потому что он может как по нам отработать, так и по другим парням, которые находятся на передке», — поведал военнослужащий.