Российские компании в Киргизии сталкиваются с вымогательством, заявил Мишустин

Российские компании в Киргизии сталкиваются с «противоправными, иногда вымогательскими действиями», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым. Председатель правительства России призвал Бишкек прекратить «административное давление» на компании и отстаивать их права, сообщает РБК .

Мишустин отметил, что у некоторых госорганов Киргизии есть «необоснованные претензии» к российским организациям, работающим на местном рынке. Вместе с тем компании из РФ, по словам премьера, ведут себя «добропорядочно, добросовестно» и помогают киргизской экономике.

Глава российского правительства добавил, что имеет в виду в том числе юрлица, которые являются одними из крупнейших налогоплательщиков. Эта информация была донесена еще в дипломатической ноте МИД России, напомнил Мишустин.

В ответ премьер-министр Киргизии заявил, что эта тема уже обсуждалась с его российским коллегой. Касымалиев добавил, что после возвращения в Бишкек намерен «еще раз об этом у себя поговорить», после чего связаться с властями России.

Михаил Мишустин находится в Казахстане в рамках рабочего визита. В Алма-Ате проходит заседание Евразийского межправительственного совета и цифровой форум Digital Almaty 2025.