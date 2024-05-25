Российские десантники сбили очередную украинскую «Бабу-Ягу»

Оператор поднял FPV-дрон на левом берегу Днепра, чтобы работать по целям на правом берегу. Однако в какой-то момент он заметил украинский ударный гексакоптер, который двигался в сторону позиций ВС РФ.

«Оценив обстановку, оператор FPV-дрона принял решение атаковать гексакоптер противника. Набрав высоту, FPV-дрон ВДВ зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, который взорвался и упал на нашей территории, не причинив вреда российским военнослужащим и их объектам», -рассказали в МО.

После того, как коптер упал, его нашла эвакуационная группа десантников. БПЛА забрали в расположение группировки.