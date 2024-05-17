сегодня в 18:18

Российские бойцы рассказали о системе обороны ВСУ в Харьковской области

Система обороны ВСУ в поселке Стрелечья в Харьковской области, который находится вблизи границы, состояла из наспех вырытых окопов, мешков с песком и ящиков из-под боеприпасов, сообщает РИА Новости.

Опорные пункты ВСУ находились в школе, областной психиатрической больнице и жилых домах. Об этом рассказали мотострелки группировки «Север», которые стали непосредственными участниками освобождения населенного пункта.

Командир роты с позывным «Подвоз» рассказал, что он не увидел хваленую оборону. Здесь не было никаких бетонных укреплений.

«Противник скрывался в домах, при работе брали пленных из подвалов, они даже боялись выйти». Командир роты с позывным «Подвоз»

Боец с позывным «Длинный» сообщил, что в вырытых ВСУ «окопах» можно было передвигаться лишь ползком.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.