Российские аналитики прокомментировали заявлении Трампа о подлодках

Российские эксперты скептически отреагировали на заявление Дональда Трампа о переброске двух атомных подводных лодок, расценив его как типичную для экс-президента риторику, сообщает «КоммерсантЪ» .

Генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский назвал это «очередным трамповским трепом», отметив, что американские подлодки и так постоянно патрулируют Атлантику и Тихий океан, а их передислокация ближе к российским границам не имеет практического смысла.

Александр Ермаков из ИМЭМО РАН подчеркнул, что 4-6 американских субмарин всегда находятся на боевом дежурстве, и флот вряд ли будет менять планы из-за словесной перепалки в соцсетях.

Илья Крамник обратил внимание на опасную легкость обсуждения ядерной темы, напомнив, что две подлодки несут до 380 зарядов, каждый из которых способен уничтожить средний город.

Олег Криволапов связал заявление Трампа с тупиком в украинском вопросе, но указал, что США по-прежнему придерживаются доктрины сдерживания.

Дмитрий Стефанович напомнил о подобном «блефе» Трампа в 2017 году с подлодками у Кореи, отметив проблему нормализации ядерной риторики в соцсетях.

Эксперты сошлись во мнении, что реального усиления группировки не произойдет, но сама практика публичных ядерных угроз создает опасный прецедент. Как отметил Крамник, «когда ядерные угрозы становятся частью информационного шума, мир незаметно переходит в новую опасную эпоху».