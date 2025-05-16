Российская делегация с 10 утра будет ждать украинскую сторону, заявил Мединский

Помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что российская делегация 16 мая, с десяти утра будет ждать украинскую сторону, сообщает RT .

«Завтра буквально с десяти утра мы будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу», — заявил он.

Украинский президент Владимир Зеленский к концу дня 15 мая официально утвердил полный состав делегации, которая возобновит мирные переговоры с Россией, которые по инициативе Киева были прерваны в 2022 году. Возглавит делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров.

Прямые переговоры между Москвой и Киевом должны были состояться 15 мая, но в итоге перенесены на 16 мая. Российская делегация ждет украинских переговорщиков с самого утра на территории Турции.