Российская делегация после переговоров с Украиной покинет Стамбул в четверг

«Завтра уезжают», — рассказал источник, комментируя отъезд российской делегации из Стамбула.

Во время переговоров делегации России и Украины сидели за П-образным столом. Справа находились российские переговорщики, а слева — представители киевского режима. Диалог сторон был на русском языке.

Мирные переговоры между Москвой и Киевом возобновились по инициативе президента РФ Владимира Путина. В мае он предложил Украине встретиться с российскими переговорщиками в Стамбуле 15 числа и продолжить ту работу, которая была прервана Киевом весной 2022 года. В итоге первый раунд переговоров состоялся 16 мая, а второй — 2 июня.