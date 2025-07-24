Российская делегация после переговоров с Украиной покинет Стамбул в четверг
Российская делегация на переговорах с Украиной покинет Стамбул в четверг, сообщает РИА Новости.
«Завтра уезжают», — рассказал источник, комментируя отъезд российской делегации из Стамбула.
Во время переговоров делегации России и Украины сидели за П-образным столом. Справа находились российские переговорщики, а слева — представители киевского режима. Диалог сторон был на русском языке.
Мирные переговоры между Москвой и Киевом возобновились по инициативе президента РФ Владимира Путина. В мае он предложил Украине встретиться с российскими переговорщиками в Стамбуле 15 числа и продолжить ту работу, которая была прервана Киевом весной 2022 года. В итоге первый раунд переговоров состоялся 16 мая, а второй — 2 июня.