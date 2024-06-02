Российская армия освободила населенный пункт Уманское в ДНР

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Также российская армия отразила пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской украинской бригад в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское ДНР.

ВСУ потеряли свыше 360 бойцов. Помимо этого, под удар попали два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б».

ВС России поразили три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины.