Россиянка рассказала о массовых протестах в Сербии

В Белграде из-за митингов перекрывают дороги, а транспорт отменяют без предупреждения, рассказала россиянка Марина, находящаяся в Сербии. По ее словам, протестующие, хотя и носят дудки и свистки», ведут себя спокойно, сообщает Газета.ru.

«Я в центре Белграда в командировке. Пересеклась с протестом в субботу, когда они собирались потихоньку. Улицы были перекрыты, и все шли в одном потоке. Все были тихие, мирные. Как на футбол шли с дудками и свистками. На улицах спокойно. Я в самом центре — все работает. Но я вечером в ту сторону, где был движ, не хожу. Из неудобств только, что постоянно отменяют транспорт, и об этом не пишут на остановках. Только минут через 10 ожидания понимаешь, что нужно идти пешком. На центральных улицах туристических тишина и покой. Неудобно тем, кто с чемоданами — идут пешком далеко. У меня больше паники из дома — „бери билет и узнай номер посольства, у вас там пипец“, — сказала Марина.

Уже больше полугода сербские студенты блокируют учебные заведения, требуя досрочных парламентских выборов. Они выдвинули ультиматум, срок которого истек в 21:00 28 июня. После этого участники акций перешли к «мерам гражданского неповиновения».

Президент Сербии Александар Вучич в своем обращении к нации заявил, что протесты не могут быть сильнее государства. Он назвал митинги провальными, а лозунги демонстрантов — «жалкими и глупыми». Спикер парламента Ана Брнабич, в свою очередь, заявила, что протестующие подстрекали к гражданской войне.

В ходе столкновений пострадали 22 участника акций и 48 полицейских, 77 человек были арестованы. Президент Сербии подчеркнул, что не намерен их амнистировать.