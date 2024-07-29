Россияне ответили, что думают про отказ Байдена участвовать в выборах

Опрос: россияне считают, что отказ Байдена от выборов не повлияет на РФ

«ФедералПресс» провел опрос читателей об их отношении к отказу действующего президента США Джо Байдена от участия в президентской гонке. Большинство респондентов (58%) считают, что это никак не повлияет на ситуацию на Украине и Россию.

Еще 26% считают решение лидера США плохой новостью, потому что решения Байдена непредсказуемы. Остальные 16% назвали ее отличной.

Ранее Джо Байден заявил, что не будет участвовать в предвыборной гонке, далее он поддержал кандидатуру демократа Камалы Харрис — нынешнего вице-президента США. При этом он пообещал исполнять свои обязанности до конца срока, но долго не давал никаких комментариев по этому поводу и ушел на самоизоляцию из-за коронавируса.

Некоторые СМИ сообщали о якобы смерти Байдена, но это информация не подтвердилась. 25 июля Камала Харрис официально подтвердила выдвижение своей кандидатуры на выборы от демократического лагеря.

Президентские выборы в США состоятся осенью 2024 года.