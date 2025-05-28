Россия жестко ответит Германии, если та решит поставлять Украине ракеты Taurus

Если Берлин действительно решится поставлять Киеву ракеты Taurus, Германия почувствует жесткий и асимметричный ответ. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РИА Новости .

«Жестко, асимметрично и чувствительно, так и будем отвечать», — заявил Картаполов в ответ на вопрос, как будет реагировать Москва на поставки ракет ВСУ со стороны ФРГ.

Картаполов также отметил, что Германия на самом деле испугалась реакции России на свои заявления о поставках ракет для ВСУ, что поспешила объясниться: якобы вместо поставок будет помогать Киеву производить ракеты разной дальности на территории Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным также прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который сначала заявил, что будут поставлять ракеты, затем дал новый комментарий о якобы участии только в финансировании производства ракет.

«Надо проверять. И то, и другое. Нагнетание напряженности, поддержка войны, Германия прямо втягивается в эту войну», — заявил Лавров.

28 мая состоялась совместная пресс-конференция украинского лидера Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца, где последний и сделал заявление о ракетах Taurus.