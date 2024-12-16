Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву

сегодня в 23:33

Запрошенное Москвой заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву пройдет 20 декабря, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу, 20 декабря», — указал дипломат.

Ранее сообщалось, что Вашингтон предпринимает «историческую попытку» по переброске большой партии оружия на Украину.

В новый пакет военной помощи США вошли сотни тысяч снарядов для артиллерии, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники.