Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву
Заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву пройдет 20 декабря
Запрошенное Москвой заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву пройдет 20 декабря, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу, 20 декабря», — указал дипломат.
Ранее сообщалось, что Вашингтон предпринимает «историческую попытку» по переброске большой партии оружия на Украину.
В новый пакет военной помощи США вошли сотни тысяч снарядов для артиллерии, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники.