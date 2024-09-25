Россия запросила у Узбекистана разъяснения после инцидента в школе Ташкента

Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в сети видео с жестоким обращением с ребенком в школе Ташкента. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

В двух дружественных странах не должно быть вражды на языковой почве, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Сети ранее появилось видео с конфликтом, который возник после того, как мальчик сделал учительнице замечание, что та вела урок русского языка на узбекском. На опубликованных в сети кадрах видно, как преподаватель ударила ребенка.

Ранее Захарова указала, что латвийские власти продолжают следовать бескомпромиссной русофобской политике и демонстрировать агрессивный шовинистический национализм.