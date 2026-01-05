МИД России закрыл въезд в страну на постоянной основе для 28 канадцев, это было сделано в ответ на неправомерные антироссийские ограничения, сообщается на сайте министерства.

Как пояснили в дипведомстве, деятельность этих 28 граждан Канады в пробандеровских структурах и организациях направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии, которая распространена в украинских властях. Эти люди игнорируют исторические факты и правду о ВОВ, хотят упрочить связи Канады и радикальных и непримиримых националистических сил на Украине.

Дополнительным подтверждением данных действий западной страны стало назначение экс-главы МИД и вице-премьера Канады Христи Фриланд, которая также является внучкой нациста Михайло Хомяка, на должность советника Владимира Зеленского по вопросам экономического развития Украины.

Так, в российский перечень попали руководитель канадской Ассоциации НАТО Роберт Бэйнс, активистка Канадского украинского конгресса Стефания Романюк, исполнительный директор «Консорциума по вопросам исследования и преподавания голодомора» при Канадском институте украинских исследований Университета Альберты Марта Базюк, организатор проекта Print 4 Ukraine по сбору средств в поддержку киевского режима Марта Иванек и многие другие.

