Россия вывезла своих граждан из сектора Газа

сегодня в 18:08

Захарова заявила о вывозе 47 россиян и их родственников из сектора Газа

РФ вывезла 47 российских граждан и их ближайших родственников-палестинцев из сектора Газа, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам дипломата, почти треть из этой группы (15 человек) — несовершеннолетние, сообщает РИА Новости .

Всего из страны вывезли 15 россиян и 32 палестинца. Они покинули Газу 22 октября.

Один из эвакуированных граждан — молодой человек 2007 года рождения, который болен детским церебральным параличом (ДЦП). Его увезли из Газы при содействии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Над вывозом 47 человек работало российского представительство при Палестинской национальной администрации и посольство РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве.