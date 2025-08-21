Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей

Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием трех украинских военных кораблей в Черном море в 2018 году, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«РФ вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей», — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что основанием для выхода стали серьезные процессуальные нарушения в ходе разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала. Москва не признает любое решение, так как оно не будет иметь юридической силы.

В ноябре 2018 года три украинских военных корабля нарушили морскую границу России в Черном море. Глава государства Владимир Путин назвал это провокацией. В сентябре 2019 года Украине передали военных, а в ноябре того же года вернули корабли.

В 2019 году Украина подала иск против РФ в арбитраж в Гааге, требуя признать нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В свою очередь Россия подала юрисдикционные возражения.