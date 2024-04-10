Россия ввела санкции против 22 представителей Великобритании

В ответ на агрессивные действия Великобритании Россия приняла решение добавить 22 граждан этой страны в черный список, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Среди них представители госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг. В МИД подчеркнули, что британское правительство активно использует санкции и ведет информационно-пропагандистскую кампанию.

Сотрудникам компаний Micro Focus Group Limited, Helsing Limited, NEC Software Solutions, Improbable, Cisco, ассоциации TechUK, юридической фирмы «Филдфишер» и министерства предпринимательства и торговли был запрещен въезд в Россию. В частности, Micro Focus предоставляет киевским силовикам программное обеспечение и услуги киберзащиты, которые могут быть использованы для нападения на российские войска и инфраструктуру.

Также в список попали лица, причастные к попыткам принудить страны Центральной Азии к соблюдению нелегитимных санкций. МИД подчеркнул, что действия Великобритании направлены на удушение российской экономики и вызывают проблемы для других стран. Ведется работа над расширением санкционного списка.