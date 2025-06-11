Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно рассматривает содержащуюся в ноте Узбекистана информацию. По ее словам, обращение доводится до компетентных инстанций, сообщает kp.ru .

«В связи с получением ноты посольства Узбекистана внимательно рассматриваем содержащуюся в ней информацию. Отмечу, у нас имеются прямые каналы общения по линии правоохранительных и иных служб», — пояснила Захарова.

Как подчеркнула представитель МИД, в союзнических отношениях принято вести прямой диалог и внимательно относиться к каждому заявлению. Она добавила, что обращение, поступившее из Ташкента, будет передано в соответствующие органы. По словам Захаровой, полученные данные, отражающие реальную ситуацию, будут предоставлены партнерам в установленном порядке.

Ранее сообщалось о встрече, состоявшейся 10 июня между представителями России и Узбекистана, на которой обсуждались вопросы миграции. МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с участившимися проверками граждан этой страны на территории РФ. Посольство Республики направило ноту российскому МИДу в связи с якобы нарушениями граждан Узбекистана, запросив разъяснения по поводу сложившейся ситуации.