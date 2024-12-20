Россия в безопасности: замглавы МИД рассказал об отношениях РФ с НАТО

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО может готовиться к столкновениям с Россией, но наша страна в любом случае остается в безопасности и сможет отразить любые удары, сообщает kp.ru.

«Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками. Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России, учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена», — сказал Грушко.

По его словам, несмотря на то, что Россия в долгосрочной перспективе объявлена прямой угрозой союзникам, она придерживается курса на недопущение прямого столкновения и сигналы считываются НАТО.

Александр Глушко также напомнил, что НАТО изначально выполняла цели контроля и управления союзниками США в Европе и ее предназначение, как говорил первый генсекретарь альянса, в том, чтобы «держать русских вовне, американцев внутри и немцев под контролем».