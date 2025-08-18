Россия требует равных гарантий безопасности наравне с Украиной

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запад должен предоставить РФ такие же надежные гарантии безопасности, как и Украине.

В своем Telegram-канале дипломат подчеркнул, что Россия имеет полное право на получение эффективных международных гарантий, которые должны быть «гораздо более весомыми, чем прежние обещания о нерасширении НАТО».

Ульянов согласился с позицией ЕС о необходимости гарантий безопасности для Украины, но подчеркнул, что аналогичные обязательства должны распространяться и на Россию. Запад, по мнению Москвы, совершает стратегическую ошибку, отказываясь обсуждать этот вопрос.

Ранее западные страны подтвердили намерение создать многонациональные силы поддержки для Киева после завершения конфликта, а президент США Дональд Трамп пообещал Украине гарантии безопасности.

Однако, как отмечает Ульянов, без учета интересов Москвы любые договоренности останутся неустойчивыми. Этот вопрос может стать одним из ключевых на предстоящих переговорах, включая возможный трехсторонний саммит с участием России, США и Украины.