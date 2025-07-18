Глава правительства России Михаил Мишустин подписал документ о разрыве военно-технического партнерства с Германией. Соглашение, заключенное в Москве еще в июне 1996 года, теперь больше не действует, сообщает РИА Новости .

Теперь министерству иностранных дел предстоит сообщить немецкой стороне о решении Москвы прекратить сотрудничество. Распоряжение было принято в соответствии с 37-й статьей федерального закона о международных договорах России.

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года», — говорится в документе.

Россия вышла из договора с Германией из-за ее враждебных действий и военных амбиций немецкого руководства. По мнению главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, Германия вряд ли как-то официально отреагирует на этот шаг, поскольку договор существовал только на бумаге.