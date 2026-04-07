Россия предупредила Британию об ответе на досмотр судов
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что возможные попытки Лондона досматривать связанные с РФ суда не останутся без ответа. Соответствующие меры уже прорабатываются, сообщает Общественное Телевидение России.
В марте власти Великобритании объявили о готовности привлекать военных для досмотра судов, подпадающих под санкции, в территориальных водах. Также обсуждается возможность закрытия Ла-Манша для так называемого «теневого флота», который, по версии Лондона, перевозит российские энергоресурсы.
«Такое решение не останется без ответа. Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом», — сказал Келин в интервью РИА «Новости».
Дипломат назвал планы Лондона нарушением Конвенции ООН по морскому праву и предупредил о возможных исках судовладельцев и финансовых потерях.
Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что проход судов через территориальные воды не дает Британии права подниматься на борт.
«Понятие теневой флот — это выдуманная история. Нет такого понятия. Это официально зарегистрировано где-то судно, которое везет чей-то груз. Поэтому Британии это вообще не касается», — отметил сенатор.
По его словам, ответом может стать сопровождение судов военными кораблями или вооруженная охрана экипажей. В МИД РФ ранее подчеркивали, что термин «теневой флот» не закреплен в международном праве.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.