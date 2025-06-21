Россия предостерегла США от атаки на Иран

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Kan News: Москва призвала Вашингтон воздержаться от удара по Ирану

Москва через закрытые дипломатические каналы передала Вашингтону предупреждение против военного удара по Ирану, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Kan News,

Инсайдеры утверждают, что российская сторона предпринимает активные усилия для предотвращения полномасштабной эскалации на Ближнем Востоке.

В израильских политических кругах, однако, сохраняют уверенность в неизбежности американского военного ответа.

«Все признаки указывают на то, что президент США Дональд Трамп вот-вот примет решение о начале операции», — заявил анонимный источник, близкий к кабинету Нетаньяху.

При этом отмечается, что сам американский президент традиционно предпочитает переговорные решения, что может привести к отказу США от прямого военного участия.