Россия попросила Грузию и Азербайджан поставлять ей электричество при авариях

Член правления «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции заявила, что РФ запросила у Грузии и Азербайджана импорт электроэнергии на случай аварийных ситуаций. Речь идет о поставках по 300 МВт от каждой страны, сообщает ТАСС .

«Да, мы запросили две страны: Азербайджан, и спросили о возможности поставки Грузию. <…>, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — сказала Панина.

Она добавила, что компания пока не получала комментариев по поводу своей просьбы из Баку или Тбилиси.

По словам Паниной, Россия попытается обойтись без поставок электричества извне, но при возникновении аварийной обстановки страна может обратиться к энергосистемам соседних государств.