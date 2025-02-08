Россия отказалась делать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал инициативу министерства иностранных дел, дав распоряжение об отказе от уплаты членского взноса в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов .

Согласно распоряжению Мишустина, Россия не будет осуществлять платеж за 2024 год в бюджет данной международной организации. МИД РФ получил указание уведомить секретариат ЕЭК о данном решении российской стороны.

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году Генеральная Ассамблея ООН лишила Российскую Федерацию права участвовать в работе Совета по правам человека. В результате этого решения Москва утратила возможность выступать и голосовать, что привело к добровольному выходу России из СПЧ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул предвзятое отношение международных организаций к России и их неспособность эффективно выполнять свои функции. Это вынудило Москву прекратить взаимодействие с ними. Кроме того, Россия приостановила выплату членских взносов за 2022–2023 годы.

В 1947 году была создана Европейская экономическая комиссия — важный региональный орган ООН. Эта организация, являясь одной из пяти комиссий ООН, направила свои усилия на развитие экономических взаимоотношений как внутри региона, так и с другими частями мира.