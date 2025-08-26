Россия обвиняет Запад в сокрытии данных о терактах на «Северных потоках»

Первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выступил с резкой критикой хода международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».

Выступая перед заседанием Совета Безопасности организации, российский дипломат заявил, что страна крайне недовольна процессом, который, по его словам, целенаправленно движется в неправильном направлении.

Ключевой претензией стало полное отсутствие взаимодействия со стороны стран, ведущих расследование. Полянский подчеркнул, что, несмотря на неоднократные официальные обращения к Германии, Швеции и Дании, Москва получала в ответ лишь «пустые письма», фактически отказывающие в сотрудничестве и оставляющие Россию в неведении относительно существенных деталей.

Дипломат акцентировал, что установление истины по делу о терактах критически важно не только для России, но и для Германии как одной из ключевых стран-потребительниц газа и участницы расследования.