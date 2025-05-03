Заявления западных стран об отказе от посредничества в украинском конфликте не окажут влияния на позицию Москвы. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия?», — написал дипломат в своём Telegram-канале.

Его реакция последовала после заявления представителя Госдепа о прекращении посреднических усилий США и аналогичного заявления официального представителя ЕС.

«Ситуация демонстрирует полную бесперспективность попыток урегулирования без участия ключевых игроков», — отмечает политолог Александр Гущин. По его мнению, Запад сознательно дистанцируется от переговорного процесса, оставляя Киев один на один с необходимостью самостоятельных решений.

В Кремле пока воздерживаются от официальных комментариев, однако источники близкие к администрации президента указывают, что Россия давно не рассматривала Запад как объективного посредника.