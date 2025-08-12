Россия назвала основные требования Москвы и Вашингтона перед встречей на Аляске

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков считает, что в ходе переговоров на Аляске США хотели бы добиться полного прекращения боевых действий, передает «Газета. Ru» .

По его словам, условия, на которых это будет сделано, Вашингтон «особо не волнуют».

«Соединенные Штаты будут давить на российскую, европейскую и украинскую стороны, лишь бы прекратить боевые действия. Это главное требование США. Впоследствии Вашингтон хотел бы начать отмену антироссийских санкций, которые очень невыгодны самим Штатам. Их отмена нужна не потому, что американцы не могут делать бизнес проекты, а потому, что эти санкции толкают экономику России в сферу экономики Китая. Именно экономика Китая является главным стратегическим вызовом для доминирования США в мире», — уточнил политолог.

В свою очередь Россия на переговорах хочет добиться «смены характера режима» на Украине, добавил Марков.