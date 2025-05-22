Российская военная разведка, вероятно, взломала около 10 000 камер на Украине и в других странах, чтобы шпионить за поставками западной помощи Киеву и срывать ее, утверждает Guardian со ссылкой на разведслужбы Великобритании и ее союзников. По их данным, разведчики РФ могли получить доступ к камерам у военных объектов, железнодорожных станций и переправ «в ключевых местах Европы».

Британская разведка также подозревает российских коллег в рассылке фишинговых писем с порнографией, поддельной «профессиональной информацией» и получении украденных паролей к учетным записям. На Западе считают, что разведчики из России с 2022 года проводят «вредоносную киберкампанию» против государственных и частных компаний в странах-членах НАТО.

Кроме того, по версии британских спецслужб, российские военные, предположительно, взломали примерно 10 000 камер, чтобы шпионить за передачей западной помощи украинцам. Большинство из камер (80%) находятся на Украине, 10% — в Румынии, остальные — в Польше, Венгрии и Словакии.

«Сообщается, что взлом дал бы доступ к „моментальному снимку“ изображений с камер», — пишет Guardian.