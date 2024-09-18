Россия лидирует в энергетике: экс-советник генсека ООН выступил с речью в Москве

Нобелевский лауреат и бывший советник генсека ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг считает, что лидером энергетической сферы является Россия. У РФ также есть ощутимый потенциал «уйти от ископаемого топлива», заявил эксперт на Форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города».

«Я всегда говорю об улавливании и хранении углерода. Это очень важная технология для РФ. Благодаря этому подходу вы можете закачивать этот элемент под землю», — продолжил лауреат Нобелевской премии мира на сессии «Зеленая» экономика и города будущего».

Вместе с тем Чунг обратил внимание на важность проявлять предельную осторожность при оценке влияния государств на загрязнение климата. По его словам, многие добытчики природных ресурсов отправляют сырье на экспорт, из-за чего окружающей среде вредят не только они, но и их покупатели.

По его словам, в этом вопросе нельзя винить только производителей по типу Китая и Кореи, равно как и нельзя перекладывать ответственность только на страны, которые, к примеру, добывают нефть.

Бывший советник генсекретаря ООН также отметил, что государства БРИКС могут внести свою лепту в изменение методологии загрязнения окружающей среды. Благодаря этому весь остальной мир сможет принять во внимание имеющийся дисбаланс, полагает Чунг.

Помимо этого, в ходе форума «Облачные города» эксперты со всего мира изучили, как большие города могут ощутимо сокращать антропогенное воздействие и помогать окружающей среде. Одним из ключевых аспектов программы оказался международный экотон «Зеленый код Москвы», в котором поучаствовали свыше 1700 человек из 27 стран мира.