Россия как миротворец в конфликте на Ближнем Востоке — мнение эксперта

У России есть шансы активно участвовать в переговорном процессе и урегулировать конфликт между Ираном и Израилем. Это укрепит позиции Москвы как на Ближнем Востоке, так и на общемировой арене, заявила РИАМО руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АИЭ) Кристина Танцюра.

При этом надо понимать, что страны Большой семерки, в том числе США, поддерживают Израиль, им может быть невыгодно улучшение ситуации в регионе, поэтому они могут мешать Москве, отметила она.

По мнению эксперта, участие российской стороны в миротворческом процессе может повлечь за собой новые пакеты санкций.

«Скажется ли это на обычных гражданах России – сомневаюсь. Мы уже долгие годы живем под санкциями, и страна прекрасно адаптировалась к этим реалиям. Другой вопрос — как это скажется на бизнесе, а также нефтяной и газовой отраслях», — говорит Танцюра.

Если Тегеран закроет Ормузский пролив, то в мире возникнет дефицит топлива, что приведет к подорожанию этих ископаемых, а соответственно и продукции, при изготовлении которой их применяют. Через Ближний Восток нефть и газ получают многие страны, в том числе Китай. Конечно, Россия может взять часть нагрузки на себя, но вряд ли российские ресурсы смогут покрыть весь спрос, полагает Танцюра.

«Кроме того, нужно учитывать, что Иран и Россия подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Но, когда Россия еще до начала конфликта предлагала Ирану усилить ПВО, иранская сторона не отреагировала на это. Во время пресс-конференции Владимир Путин дал понять, что Россия не будет ввязываться в конфликт между Израилем и Ираном. Да и Тегеран не обращался к Москве за военной помощью. Думаю, что российские власти не пойдут на тотальное усложнение ситуации и не будут помогать иранским партнерам с военной точки зрения», — высказала свое мнение эксперт.