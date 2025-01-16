Россия и Вьетнам обсудили сотрудничество в энергетике, IT-технологиях и туризме

Визит премьера России Михаила Мишустина в Ханой стал значимым шагом на пути укрепления российско-вьетнамского партнерства, открывая новые горизонты для сотрудничества. Обе страны на протяжении долгого времени развивают экономические связи, уходящие корнями в эпоху Советского Союза, сообщает «ФедералПресс» .

«Мы тут не должны думать, что выступаем только донором по отношению к Вьетнаму», — отметил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он добавил, что Вьетнам — страна, которая достигла заметных успехов в создании элементной базы для электронной промышленности и поставках современных технологий.

Также важным аспектом взаимоотношений является растущий товарооборот. Вьетнам экспортирует в Россию текстиль, кофе, морепродукты и электронику, тогда как Россия предоставляет энергоносители и оборудование. По данным на октябрь 2024 года, вьетнамские инвестиции в российскую экономику составляют 1,6 миллиарда долларов, что свидетельствует о взаимной заинтересованности.

Ключевые направления для будущего сотрудничества были озвучены во время визита, включая энергетику, IT-технологии и туризм. Мишустин отметил, что есть планы реализации проектов в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также в атомной генерации. Подписание плана сотрудничества до 2030 года, нацеленного на увеличение товарооборота до 15 миллиардов долларов, подчеркнуло готовность обеих стран работать над общими целями.

Экономист Никита Масленников, в свою очередь, отметил, что этот визит демонстрирует серьезные намерения России в развитии отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом, что критически важно в условиях смещения глобального экономического центра именно в эту часть мира, а также намечено множество проектов по теме несырьевого экспорта, цифровых технологий и машиностроения, а также в агропромышленной сфере.