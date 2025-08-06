Россия и США: рекордное охлаждение отношений затягивает встречу лидеров

Впервые в современной истории российско-американских отношений с момента инаугурации нового президента США Дональда Трампа прошло уже более полугода без проведения полноформатного саммита с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС .

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, эта ситуация стала закономерным следствием «беспрецедентного ухудшения» двусторонних связей при предыдущей администрации.

«При Байдене произошло не только понижение уровня отношений до исторического минимума, но и накопилось рекордное количество раздражителей», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что нынешняя пауза в организации личной встречи не является «особенной ситуацией», учитывая глубину кризиса в отношениях.

С момента инаугурации Трампа прошло 6 месяцев и 16 дней без саммита с Путиным. Предыдущий рекорд (5 месяцев 18 дней) также принадлежал переговорам Путина и Трампа в 2017 году. Лидеры поддерживают телефонные контакты — с начала 2025 года состоялось шесть звонков