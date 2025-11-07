Россия и США обсудили в ООН проект резолюции о Газе

сегодня в 05:48

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подтвердил проведение рабочих переговоров с американским коллегой Майклом Уолтцем, сообщает РИА Новости .

В ходе встречи стороны обсудили проект резолюции Совета Безопасности о развертывании международных сил безопасности в секторе Газа.

Как сообщил дипломат, встреча прошла в конструктивной атмосфере, при этом российская сторона обозначила ряд вопросов к предложенному США документу.

«Он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН, просто поговорили за жизнь. По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление. „, — уточнил Небензя.

Проект резолюции, инициированный Вашингтоном, предусматривает создание международных сил безопасности в Газе в рамках соглашения о прекращении огня, однако конкретные параметры миссии и мандат пока остаются предметом дискуссий между постоянными членами СБ ООН.