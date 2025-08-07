Россия и Китай начали совместное патрулирование в АТР

Тихоокеанский флот России и ВМС Китая приступили к совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС .

В операции задействованы российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и китайский эсминец «Шаосин», а также вспомогательные суда снабжения.

Как сообщили в пресс-службе ТОФ, основными задачами миссии являются укрепление военно-морского сотрудничества между Москвой и Пекином, поддержание стабильности в регионе, мониторинг акватории и защита объектов морской экономической деятельности двух стран.

В ходе патрулирования экипажи проведут совместные учения по отработке маневрирования и взаимодействия.