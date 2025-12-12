Россия и Белоруссия разрабатывают принципиально новые виды оружия

Россия и Белоруссия активно ведут совместные опытно-конструкторские работы, направленные на создание принципиально новых видов вооружения. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус в интервью журналу «Национальная оборона» .

«Мы активно наращиваем количество совместных опытно-конструкторских работ, целью которых является создание принципиально новых видов вооружения», — сказал Пантус. По его словам, Москва и Минск работают над формированием единого оборонно-промышленного пространства в рамках Союзного государства, и это сотрудничество основано на взаимном обмене технологиями.

«Режим изоляции, который пытаются ввести в отношении наших стран, послужил мощнейшим стимулом для углубления совместной работы», — добавил он.

Пантус также отметил взаимозависимость двух стран в выполнении гособоронзаказа, подчеркнув, что Россия не может обойтись без белорусских комплектующих, а Белоруссия, в свою очередь, зависит от российских.

