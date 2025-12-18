сегодня в 12:45

Трамп через Уиткоффа получил ящик красной икры из Хабаровского края

Красную икру изготовили в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах. Продукт Уиткофф ел в одном из столичных ресторанов перед посещением переговоров с президентом РФ.

Икра произвела впечатление на переговорщика Трампа. Уиткоффу подарили ящик икры. Он отвез продукт президенту США.

В начале декабря Уиткофф вместе с зятем главы Соединенных Штатов Джаредом Кушнером приезжал в Москву. Там проходили переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

