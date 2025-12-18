Россия через Уиткоффа подарила Трампу ящик красного икры из Хабаровского края
Фото - © РИА Новости
Президент США Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края. Ящик продукта политику передал главный американский переговорщик Стив Уиткофф, сообщает пресс-служба минпромторга региона.
Красную икру изготовили в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах. Продукт Уиткофф ел в одном из столичных ресторанов перед посещением переговоров с президентом РФ.
Икра произвела впечатление на переговорщика Трампа. Уиткоффу подарили ящик икры. Он отвез продукт президенту США.
В начале декабря Уиткофф вместе с зятем главы Соединенных Штатов Джаредом Кушнером приезжал в Москву. Там проходили переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.
