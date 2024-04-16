Украинский президент Владимир Зеленский наплевал на все принципы безопасности Международного агентства по атомной энергии по Запорожской АЭС, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Придумай Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюет, как это делает на протяжении последних двух лет», — указал Рогов.

Киев, по его словам, продолжит обстрелы станции, пока гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси публично не заявит об ответственности Украины.

«В противном случае все заявления со стороны МАГАТЭ не более чем клоунада и лицемерие», — добавил Рогов.

Рафаэль Гросси в ходе заседания Совбеза ООН ранее сказал, что последние атаки на ЗАЭС нарушили один из сформулированных им пяти принципов безопасности станции. ВСУ с 5 апреля снова начали наносить удары по Запорожской АЭС.