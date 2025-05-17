Рогов: Зеленский фактически попал в геополитический котел

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что украинский лидер Владимир Зеленский фактически угодил в геополитический котел. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул, что у Украины на сегодняшний день нет козырей в переговорной позиции. По его мнению, Зеленский — величайший торгаш в мире.

«Расчет Зеленского на срыв переговоров в Стамбуле провалился. Взорвавшегося узурпатора поставили на место», — сказал Рогов.

Он добавил, что сегодня в окружении Зеленского царит уныние. При этом все домашние заготовки украинского лидера с западными кураторами «пошли прахом».