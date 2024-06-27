Рогов: взрыв прогремел в запорожском Мелитополе

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Взрыв был слышен в городе Мелитополь Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета ОП РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram .

«В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв», — написал он.

Рогов предположил, что в городе работают системы противовоздушной обороны. Причины, по его словам, устанавливаются.

Также Рогов рассказал, что ВС РФ произвели комбинированный удар по противнику с применением ракет и «Гераней». Атака была произведена в Ивано-Франковской области и на военном аэродроме ВСУ в Староконстантинове в Хмельницкой области.