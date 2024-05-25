Рогов: усиление раскола в ВСУ рискует обернуться развалом фронта
Украинский фронт может обвалиться на фоне усиления раскола в рядах ВСУ, заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
Также велика вероятность, что украинцы начнут чаще сдаваться в плен, так как количество желающих погибать за «нелегитимный режим Зеленского» снижается.
«Насильно мобилизованные граждане Украины видят, каковы истинные потери ВСУ на фронте, и знают о том запредельном уровне коррупции и обогащения на войне, которого достиг режим Зеленского», — указал Рогов.
Также он призвал создать механизмы перехода, фильтрации и интеграции военнопленных из ВСУ, которые захотят связать свою судьбу с Россией. Однако нужно будет учитывать их роль в вооруженных силах Украины.
«Наша задача — дать понять насильно мобилизованным военнослужащим Украины, не совершавшим военные преступления, что сдача в плен — это не только переход на мирную сторону, переход к своим, но и их шанс спастись», — добавил Рогов.
Украинцы должны понимать, что переходя к РФ они могут рассчитывать на перспективы возвращения к нормальной жизни и возможность перевезти своих родственников.