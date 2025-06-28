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Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал, что считает ущербными слова мэра Одессы Геннадия Труханова. Он заявил, что город якобы «не русский», сообщает РИА Новости .

До этого украинские СМИ писали, что Труханов перед митингом в защиту русской культуры сказал — Одесса «не русский город». Рогов считает эти заявления ущербными.

По словам Рогова, Одесса — русский город. Он превращает всех иностранцев, которые туда приезжают, в русских. У режима президента Украины Владимира Зеленского не получится сделать город нерусским.

«Одесситы никогда не станут «одэсцями»», — сказал Рогов.

Он добавил, что Одесса никаким иным городом, кроме как русским, быть не может. Это исторический факт.

Одесса появилась в 1794 году. Город создали по приказу российской императрицы Екатерины II. Город находится на побережье Черного моря.