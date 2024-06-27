Рогов: родственники сотрудников Запорожской АЭС стали заложниками Киева

Киевские власти фактически удерживают в заложниках родственников сотрудников Запорожской АЭС, заявил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости .

«Киевский режим берет в прямом смысле в заложники родственников сотрудников Запорожской АЭС, проживающих на подконтрольных режиму Зеленского территориях в городе Запорожье и Киеве, чтобы затем через них оказывать давление и шантажировать», — пояснил он.

Украинские власти, по словам Рогова, применяют методы насилия и террора в своем «больном желании» навредить Запорожской области и помешать становлению мирной жизни в регионе.

Ранее стало известно об уничтожении ВСУ поста радиационного контроля в Великой Знаменке. Специалисты АЭС провели компенсирующие мероприятия по контролю радиационной обстановки в районе расположения станции. Также киевские боевики 21 июня ударили по подстанции «Радуга», которая снабжает Энергодар. Вместе с этим была уничтожена подстанция «Луч».