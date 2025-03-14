Рогов назвал решение ЕСПЧ по делу о трагедии в Одессе беспрецедентным

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которое признало Украину виновной в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, беспрецедентным, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что так ЕСПЧ прямо указал на того, кто стоял за событиями в Одессе.

«Это беспрецедентный случай, когда Запад начал юридически признавать вину киевского режима, захватившего власть на Украине после государственного переворота в 2014 году», — отметил Рогов.

По его словам, это означает, что презумпция безнаказанности прекращается, и киевским властям придётся отвечать за свои действия не только перед своими гражданами и Россией, но и перед Западом.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал власти Украины виновными в бездействии во время трагедии 2 мая 2014 года, которая произошла в Одессе. Государственные органы Украины допустили ряд ошибок во время расследования инцидента.

Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года. В этот день в центре Одессы происходили беспорядки. Сторонники Майдана устроили потасовку, разрушили лагерь украинцев, не поддержавших госпереворот, на Куликовом поле. Там организовывали сбор подписей о проведении референдума о децентрализации Украины и о придании русскому статуса государственного языка.

Пророссийские сторонники забаррикадировались в здании Дома профсоюзов. Сторонники Майдана кинули в здание множество коктейлей Молотова и открыли стрельбу, начался пожар. Спасатели ехали долго, а когда прибыли на место, их не пускали протестующие.

В результате возгорания в строении умерли 42 украинца, выступавших против Майдана. 120 человек спасли и 210 эвакуировали.