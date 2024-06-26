Рогов: командующий ВСУ Гнатов в 2022 году сбежал из Мариуполя как беженец

Андрей Гнатов, который стал новым командующим объединенными силами ВСУ, в 2022 году сбежал из Мариуполя под видом беженца, рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости .

Он отметил, что киевские боевики совершали военные преступления в Мариуполе именно по приказу Гнатова.

«Это яркий пример украинского вояки — боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — пояснил Рогов.

Зеленский ранее утвердил бригадного генерала Андрея Гнатова на место командующего объединенными силами ВСУ, которое занимал Юрий Содоль. Самого Гнатова заочно осудили в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.

Новый командующий ВСУ, по словам Рогова, является обычным военным преступником, который будет отвечать по всей строгости закона России.