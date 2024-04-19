Формула мира украинского президента Владимира Зеленского стала дорогой в пропасть, по которой Запад пошел вместе с киевским режимом, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости .

«Так называемая формула Зеленского по миру на Украине сродни дороге в пропасть, в которую вместе с киевским режимом под громкие одобрительные возгласы катятся и остальные западные страны», — сказал он.

Ставка главы евродипломатии Жозепа Борреля на нее, по мнению Рогова, только разжигает украинский конфликт. Западу она помогает зарабатывать сверхприбыли на боевых действиях и ограблении постукраинского пространства.

Ранее французский эксперт Сириль де Латтр заявил, что F-16 не помогут ВСУ достичь серьезных результатов в конфликте. Эти самолеты имеют значительные недостатки, а ВКС РФ сегодня контролируют небо в зоне спецоперации.