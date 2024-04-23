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Родственники наемников ВСУ из Колумбии не могут вернуть их тела на родину

Политика

Семьи погибших на Украине иностранных наемников не могут вернуть их тела на родину, пишет РИА Новости.

Журналисты пообщались с Альберто Астудильо из Колумбии, двоюродный брат которого, Харрисон, погиб после года и трех месяцев боев на Украине. Он поехал в зону конфликта ради денег.

«Думаю, что больше всего (его спровоцировала) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», — сказал Альберто.

Харрисон Астудильо погиб в марте этого года. Однако его родственники все еще не могут получить тело. Семья пытается с помощью соцсетей узнать, как вернуть его на родину.

Местные СМИ пишут, что многие бывшие военные и полицейские поддались на обещания больших зарплат за участие в конфликте. Одна женщина рассказала, что ей все же удалось вернуть тело мужа.

«Его ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (5 тыс. долларов) в месяц», — указала она.

Однако у многих семей родные числятся пропавшими без вести.