Родственники наемников ВСУ из Колумбии не могут вернуть их тела на родину

Семьи погибших на Украине иностранных наемников не могут вернуть их тела на родину, пишет РИА Новости .

Журналисты пообщались с Альберто Астудильо из Колумбии, двоюродный брат которого, Харрисон, погиб после года и трех месяцев боев на Украине. Он поехал в зону конфликта ради денег.

«Думаю, что больше всего (его спровоцировала) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», — сказал Альберто.

Харрисон Астудильо погиб в марте этого года. Однако его родственники все еще не могут получить тело. Семья пытается с помощью соцсетей узнать, как вернуть его на родину.

Местные СМИ пишут, что многие бывшие военные и полицейские поддались на обещания больших зарплат за участие в конфликте. Одна женщина рассказала, что ей все же удалось вернуть тело мужа.

«Его ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (5 тыс. долларов) в месяц», — указала она.

Однако у многих семей родные числятся пропавшими без вести.